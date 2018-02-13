Çavuşoğlu, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere geldiği Kuveyt’te TRT Haber'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in bölgenin akil bir ülkesi olduğunu ve bölgedeki toplantılara objektif ve dengeli şekilde yaklaşarak ev sahipliği yaptığını belirtti.

İnsansız hava araçlarının Afrin'de sivil yerleşim yerlerinde Türk askerine kurşun sıkmaya çalıştığına ilişkin yeni görüntülerin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, teröristlerin sivillerin hayatını riske attığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugünkü DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısındaki konuşmasına değinen Çavuşoğlu, "Bugünkü konuşmalarında Türkiye'ye biraz çiçek attılar. Tillerson, 'Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz', McGurk de lütfetti, 'Türkiye DEAŞ'a karşı şöyle etkili oldu, böyle etkili oldu' dedi. Biz artık sözden çok eylem görmek istiyoruz. Bu tür sözler bizi kandırmaya yetmez." diye konuştu.

Çavuşoğlu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek artık bu sözlere tahammüllerinin kalmadığının altını çizdi. Türk milletinin artık ABD'yi dost olarak görmediğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların durumu bu noktaya getirdiğini vurguladı.

Bugüne kadar ABD ile diplomasiyi sonuna kadar samimi bir şekilde işletmeye çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ancak bu diplomasinin de netice getirmesi gerektiğini, sözlerin kendileri için artık anlamını yitirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bizi aptal zannetmesinler, biz her şeyi görüyoruz. Sahadaki gelişmeleri de onların yaklaşımını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, eğer ABD kendilerini bir müttefik olarak görüyorsa bunun gereğini yapması ve taleplerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

- "İki seçenek kaldı"

Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Çavuşoğlu, ABD'de farklı görüşler ve kopukluklar olduğunu, ziyarette bu meselelerin hepsini görüşeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "İki seçenek kaldı. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozacağız. Tabii ki düzeltmeyi deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

Menbiç'te ABD askerlerinin terör örgütleriyle birlikteliğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Terörle mücadelenin öncüsü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü duruma bakın. Bir amacınız mı var? Ayrı bir devlet mi kurmak istiyorsunuz? Hedefiniz nedir? Hedefiniz Türkiye mi Suriye'yi bölmek mi? Bu konularda da dürüst olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den YPG ile bağını koparmasını, Menbiç'ten YPG'lileri derhal geri göndermesini ve FETÖ ile ilgili harekete geçmesini beklediklerini belirterek "Terör örgütlerinin mi dostusun, Türkiye'nin mi dostusun. Bu konuda ABD'nin kararını vermesi gerekiyor." dedi.

- "Yunanistan ile iyi ilişkileri sürdürmek istiyoruz"

Kıbrıs meselesini de değerlendiren Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin bugüne kadar bir çözüme yanaşmadığını hatırlattı. Kıbrıs etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Eğer bunu da paylaşmak istemiyorsanız, o zaman biz Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını koruruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek istediklerini ve bunun için ortak anlayışla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.