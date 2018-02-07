Hükümetten 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması: 3 günde de 3 saatte de bitiririz, dümdüz de ederiz ama...

Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret etti.

Şehidin ailesi ve akrabalarına başsağlığı dileyen Albayrak, çadıra gelen gazilerle ve vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini belirterek, "Bu vatan bir avuç toprak değil. Birileri diyor ya hani 'tarla'. Bizimki tarla değil vatan. Nasıl vatan oluyor? Kanla yoğrulursa vatan oluyor. Birilerinin tarlası bizim vatanımız oluyor. Şehidimiz, bu operasyon vesilesiyle bu ülke için gözünü kırpmadan canını verebilecek 81 milyon için bir örnek." ifadesini kullandı.

Ülkenin içeriden ve dışarıdan terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: "Birileri diyor ya 'ne işimiz var orada?'. Bunu en iyi Hatay bilir. Bu toplar, bu füzeler nereden geliyor? Ya gideceğiz bunu kaynağında bitireceğiz, ya da oturup her gün başımıza füze gelsin öyle mi? Böyle bir şey yok. Bir yere kadar. Allah'ın izniyle güçlü ordumuzla gereği neyse sonuna kadar yapacak. 3 günde de 3 saatte de bitiririz, dümdüz de ederiz. Ama bu millet başka ülkeler gibi başka birileri gibi zalim değil. Mazlum, sivil, kadın, çoluk çocuk... Yok öyle. Biz böyle kahpe bir savaşın içerisinde olmadık. Bizim dinimiz, inancımız, kültürümüz, adetimiz, örfümüz bu ahlak üzerine değil. Belki biraz daha fazla sürecek ama masum kanı dökmeden bu teröristleri bu ihanet şebekelerini gömeceğiz Allah'ın izniyle. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bu işin başında bu ülkenin Başkomutanı var, ordumuz var, 81 milyon var."

Bakan Albayrak, konuşmasının ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.