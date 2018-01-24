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Hükümetten 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması: Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal: '(Zeytin Dalı Harekatı) Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor.'

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı Ağbal, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor." dedi.
 
Ağbal, Zeytin Dalı Harekatı hakkında şu ifadeleri kullandı: "2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."
 
'Asgari ücret açıklanan tutarın altına inmeyecek'
Asgari ücret hakkında Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi: 'Hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz."
 
'Kamu maliyesi vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek'
Bakan Ağbal, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık."
 
Yatırım ve teşvik amacıyla torba yasa çalışması 
Maliye Bakanı Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.
 
İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi
Yasal şans oyunlarıyla ilgili Bakan Ağbal, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı." diye konuşuruz.

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