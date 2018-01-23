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Hükümetten 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması: Yeni bir destan daha yazılacak

Milli Savunma Bakanı Canikli: 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de ve diğerlerinde yeni bir destan daha yazılacak. Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden ve risk taşıyan bu terör yuvalarının, terör yapılarının ortadan kaldırılması operasyonudur.'

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Milli Savunma Bakanı Canikli, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de ve diğerlerinde yeni bir destan daha yazılacak. Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden ve risk taşıyan bu terör yuvalarının, terör yapılarının ortadan kaldırılması operasyonudur." açıklamasında bulundu.

Canikli, "Bu milleti artık denemekten, test etmekten vazgeçin. Bu millet bundan hiçbir zaman bıkmaz, usanmaz. Ne özgürlüğünü ortadan kaldırabilirsiniz ne diz çöktürebilirsiniz ne de bu ezanları susturabilirsiniz. Bunun için 80 milyonun her ferdi kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu mücadeleyi sonuna kadar yapar." dedi.

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