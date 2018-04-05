Hükümetten Tel Rıfat açıklaması: Orada da sona doğru yaklaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.' dedi.
- AA
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir. "
"MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır"
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