Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu

Kabineye Genelkurmay kökenli bakan... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar'ın yeni Savunma Bakanı olduğunu açıkladı.

Hulusi Akar-Milli Savunma Bakanı

HULİSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar 1952 doğumlu. Aslen Kayserili olan Hulusi Akar, darbeye karşı direnişi ile ismini tarihe geçirdi.

HULUSİ AKAR'IN EĞİTİMİ

1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulisi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti.

Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

HARP AKADEMİSİ KOMUTANI OLDU

1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Hulusi Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında korgeneral olan Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

HULUSİ AKAR'IN ÇOCUKLARI

Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor.