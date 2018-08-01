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Hulusi Akar yemin etti: İntikamlarını almadan Cenab-ı Allah canımızı almasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 yaşındaki asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

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Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.

"SÖZÜMÜ TUTMADAN ALLAH CANIMI ALMASIN"

Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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