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Hüsrev Kutlu, Başbakan Yıldırım’a Mescid- Aksa tablosu hediye etti

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Adıyaman’a gelen Başbakan Binali Yıldırım’a, Mescid-Aksa tablosu hediye etti.

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Yeni Mahallede bulunan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kongreden sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile burada bir görüşme yapan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, belediyenin çalışmaları hakkında hazırlanan brifingi sundu.

Başkan Kutlu daha sonra Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan Mescid-i Aksa işlemeli halı tablosu başta olmak üzere çanta ve el yapımı Osmanlı yemenisini Başbakan Yıldırım’a hediye etti.

Başkan Kutlu’ya teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzalayıp, Başkan Kutlu’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

  

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