Huzuru bozan vekile para cezası

İçtüzük’te yapılmasını planladığı değişikliklere ilişkin taslağı tamamlayarak MHP’ye sunan AK Parti’nin, MHP’den gelecek yanıta göre önümüzdeki hafta içinde teklifi Meclis Başkanlığı’na sunabileceği belirtildi. Taslak metinde, Genel Kurul’da çalışma düzenini bozan ve uyarılara uymayarak “kınama” ve “geçici çıkarma” cezası verilen milletvekiline “para cezası” verilmesini öngören madde de yer alıyor. AK Parti kurmayları, bu paranın, “sembolik ve caydırıcı” olması gerektiğini ifade ediyorlar. AK Partililer, bu miktarın 5 bin lira olabileceği üzerinde duruyor, ancak MHP’den gelecek yanıt, para cezasının miktarını şekillendirecek.

AK Parti, Meclis’teki İçtüzük mesaisini, Meclis Genel Kurulu’nun tatil olduğu günlerde Anayasa Komisyonu’yla başlatması planlıyor. Teklif metninin, MHP’den gelecek yanıtla birlikte bayram sonrası hemen uzlaşmaya varılması halinde aynı hafta Meclis Başkanlığı’na verilebileceği belirtiliyor. Meclis15 Temmuz’a kadar tatil, ancak Anayasa Komisyonu İçtüzük görüşmelerini yapabilecek. Komisyonun da 10 Temmuz gibi İçtüzük mesaisine başlayıp, o hafta görüşmeleri tamamlayacağı belirtiliyor. Böylece, Meclis, 15 Temmuz özel gündemiyle toplandıktan sonra, komisyondan geçirilmiş olan İçtüzük değişikliğini görüşmeye başlayabilecek.

AK Parti, Meclis’in hızlı çalışmasını sağlayacak bazı maddelerde değişikliği içeren 12-13 maddelik bir metni MHP’ye sundu.Metinde, Meclis’te grup önerisi, yerinden konuşmalar, gibi Genel Kurul gündemine geçilmesini geciktiren, gereksiz tartışmaların önünü açan konularda düzenlemeler yer alıyor.Metinde, “yerinden konuşmalar”ın kaldırılması, “Grup önerileri”nin ise, sadece öneri sahibinin konuşmasının sağlanacağı şekle dönüştürülmesi öngörülüyor.

MAAŞTAN KESİLECEK

Ayrıca, Genel Kurul’un huzurunu bozucu tavır ve konuşmaları nedeniyle tüm uyarılara rağmen bu tavrından vazgeçmeyen milletvekillerine verilen “kınama” ve “geçici çıkarma” cezalarının karşılığında bir de para cezası verilmesi taslakta yer alıyor. Para cezasının miktarında ise MHP’den gelecek yanıt önemli olacak. AK Parti kurmayları, milletvekili maaşının belirli oranı olarak ifade edilecek olan miktarın, sembolik olmasının yanı sıra caydırıcılık açısından da önem taşıyacağına dikkat çekiyor. AK Parti kurmayları, milletvekilinin maaşından doğrudan kesilecek olan rakamın, 5 bin lira olabileceği üzerinde duruyorlar.