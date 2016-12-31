Huzurun garantörü

Aileler, çoluk çocuk sırtlandıkları eşyalarıyla sınıra doğru akın akın ilerliyor. ‘Ne oluyor’ diye sorduğumda, ‘Suriyeliler, 6 yıl önce geldikleri gibi hızla geri dönüyor’ yanıtı alıyorum. Gaziantep’in Karkamış sınırkapısı, bugünlerde Türkiye’den Suriye’ye tersine bir göçün yoğunluğuyla karşı karşıya.

Sınırı geçip Cerablus’a ulaştığımızda, adeta şoke oluyoruz.Yıllarca savaş altında yaşamış bir kentten eser yok. Evler ve kamu binaları onarılmış, boyanmış. 70 kamyon enkaz-moloz toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mayınlarla kevgire dönen yolları asfaltla yenilemiş. Bir kaç sokak arayla çocuk parkları ve okullar cıvıl cıvıl öğrencilerle dolu. Kentin çarşısında yüzlerce esnaf ‘Suriye parası’ ile ticaret yapıyor olmanın mutluluğu içinde. Türkiye’nin kurduğu Cerablus Hastanesi, her türlü ilk yardım ve sağlık hizmetiyle, ülkenin diğer bölgelerinden gelen hastalara bile yardım ediyor.

SURİYE’YE AKIN VAR AKIN

Basın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan’ın izni ve İl Müdürü Ertan Koska’nın mihmandarlığında Karkamış’tan Suriye’ye giriş yaparken bazen kamyonetlerle bazen sırtladıkları eşyalarla ülkelerine dönenlerin yanı sıra uzun tır konvoyları da dikkat çekiyor. Bir kısmı yardım amaçlı ama epey büyük bir bölümü Fırat Kalkanı’nın sağladığı ‘güvenli bir yoldan’ Suriye’nin içlerine kadar ilerlemek isteyen ticaret araçları. Yani güvenlik ve istikrar, ‘ekonomik canlanma’ getirmiş. Kapının Suriye tarafındaki ÖSO memurları, gümrüğü hayata geçirerek gelir elde etmeye başlamış. Bu gelir, başta Cerablus olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde günlük yaşamın canlanmasını da sağlamış. Başta Halep olmak üzere Suriye’nin diğer şehirleri arasındaki nakliyat yolları da tırlarla canlanmış durumda.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yollar daha mayınla kaplıyken ve ‘Güvenliğiniz için gelmemenizi tavsiye ediyoruz’ uyarılarına rağmen Cerablus’a defalarca giderek eksikleri yerinde tespit etmiş ve anında çözüm bulmuş. Önce kaynak suları bulunup kuyular açılmış, klorlanarak evlere su verilmeye başlanmış. Sonra jeneratör sonra mobil santrallerle tüm kentte elektrik verilmiş.

CEHENNEMDE BİR VAHA

Çarşı pazardaki insan yoğunluğu dikkatimizi çekince yönelttiğimiz ‘Burada kaç kişi yaşıyor” sorusuna, Başkan Fatma Şahin’den inanılması güç bir yanıt geliyor: “45 bin kişi, çocukları ve eşleriyle birlikte Gaziantep’ten Cerablus’a döndü. Binlercesi de dönmek için hazırlık halinde” Başkan Şahin’e göre, Cerablus’ta çok büyük bir başarı öyküsü var: “Cerablus’a ilk gittiğimde halk yoktu, sokaklar pislik içindeydi. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kenti ihya ederken, her yerden patlatılan mayınların sesi geliyordu. Evleri ve yolları temizleyip, su ve elektrik verip güvenlik sağlanınca Suriyeliler hızla geri dönmeye başladı. Son gidişimde baktım ki fırınından kebapçısına tüm esnaf mutlu. Önceden teröristlerin karargahıyken şimdi Türkiye’den geri dönen on binlerce aileye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, dünyanın ölüm ve acıyla konuştuğu bir yerden bir başarı öyküsü doğurdu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkelerinin gittiği yerde tahrip ve acı var. Ama bakın Cerablus’a, Cehennemin ortasında bir vaha”

KADINLAR HAYATIN İÇİNDE

Cerablus’ta okulundan belediye meclisine, çarşısından taksicisine ‘Normal bir Suriye’ manzarası hakim. Kadınlar Kobani’deki gibi eline silah verilip ‘özgürlük savaşçısı’ adı altında terörist yapılmaya da çalışılmıyor, el sanatlarından kuaförlüğe kadar meslek sahibi yapılan kadınlar günlük hayata katkıda bulunuyor. Bu konuda hükümet ve devletin yanı sıra başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sanki bir kardeş şehir gibi ayrım yapmadan sokak sokak bölgeye hizmet götürmesi dikkat çekiyor.

SURİYELİ BAYRAĞI

Türkiye, başından beri savunduğu güvenli bölge de ne kadar haklı olduğunu da gösterdi Cerablus’da. Suriye sınırının tüm terör gruplarından temizlenmesi, Türkiye’nin iç güvenliği için hayati önemde. Bugün bir barış sağlansa bile Suriye’deki iç karışıklıkların tamamen sona ermesi yıllar sürebilir ve bu süre içinde terör tehdidi sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar uzak tutulması hayati önemde. Fırat Kalkanı operasyonunun ilk başarısıda bu oldu. Artık Türkiye’nin Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ bayrağı yerine Suriye’de toprakları için özgürlük savaşı veren Özgür Suriyelilerin bayrakları dalgalanıyor.

AFRA’NIN HAYALİ ‘TÜRKİYE GİBİ BİR SURİYE’

Cerablus Lisesi’nin bahçesinde karşılaştığımız Afra ve öğretmen babası Abdullah, geçen ay İstanbul’dan Cerablus’a dönmüş. İstanbul’u çok sevdiğini ve çok özlediğini söyleyen Afra’ya “Şimdi geri dönme gerekçesini” soruyorum. Birazda soruya anlam verememiş bir yüz ifadesiyle “Çünkü artık DEAŞ gitti ve burası benim vatanım. Burada kendimi güvende hissediyorum ve iyi bir eğitim de alabiliyorum. Dönüşüm gibi ayrılışımın da nedeni DEAŞ’tı. İnsanların kafalarını kestiklerine tanık oldum. Burada mutluyum ama İstanbul’u çok özledim. Türkiye gibi bir Suriye istiyorum”diyor. Babası Abdullah, yedi çocuğuyla birlikte Türkiye’ye göç ettiğinde, İstanbul Okmeydanı’nda Suriyeli çocuklar için açılmış bir okulda öğretmenlik yapmış. Şimdi de Cerablus’ta açılan lisede aynı görevde. Baba Abdullah’ın hayali ‘Türkiye gibi Suriye yaratacak nesiller yetiştirmek’ ama kızı Afra’nın aklı ‘Eğitmini tamamlayıp, günün birinde İstanbul’a geri dönmekte. Başta İstanbul ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’de kalmış çocuklardaki Türkiye sevgisi ve özlemi dikkat çekiyor. Omuzlarında taşıdığı 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapma yükü, Türkiye’nin sınırında ona sevgi ile bakan yüzbinlerce kişilik genç bir Suriyeli nesli olarak geri dönecek gibi duruyor.

Fırat Kalkanı kapsamında ne oldu?

- TSK ve onun eğittiği Özgür Suriye Ordusu, BM sözleşmesine göre hem bölgedeki sivillerin hem de Türkiye’nin kendi iç güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos’ta Suriye’ye girdi. Bu bölgede önce DEAŞ tarafından başlatılan ve PKK/ PYD tarafından tamamlanacak ‘sivillere yönelik etnik ve mezhepsel temizliğin’ önüne geçildi.

- Fırat Kalkanı altındaki yerleşimlerde en dikkat çeken nokta, askeri boyutun yanı sıra Suriye’nin geneli için model olabilecek barışçıl siyasi iklim.

63 ÜLKELİ TİYATRONUN SONU

- Fırat Kalkanı ile Münbiç’ten Cerablus’a ilerleyerek Afrin-Kobani arası 900 km’lik terör koridoru oluşturmak isteyen PKK/PYD’nin önü kesildi. Güney sınırından Türkiye’ye on yıllar boyunca yapılacak terör saldırılarına yönelik PKK lojistik alanı kapatıldı.

- İki bin kişilik ÖSO, bir kaç saat içinde Cerablus’tan, sonraki günlerde de El Rai, El Azez, Aktarin ve Dabık’tan DEAŞ’ı temizledi. Örgütün kalelerinden El Bab’ın büyük bir bölümü ele geçirildi. Sözde 63 ülkeli koalisyon güçlerinin altı yıldır havadan, karadan temizleyemediği terör örgütü DEAŞ üzerinden çizilmek istenen ‘yeni Ortadoğu haritası’ tiyatrosu bitti.

- Türkiye sınırındaki 100 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğindeki alanda 2 bin kilometre karelik bölgeden artık Kilis’e, Gaziantep’e füzeler düşmüyor, canlı bombalar gelemiyor. Türkiye’nin ulusal sınırlarının yanı sıra, İç güvenlik sınırlarının da nereden başladığı kamuoyunca da anlaşıldı.

45 BİN GÖÇMEN DÖNDÜ

- 3 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye, yeni yüz binlerce kişilik göçlere maruz kalmamanın yanı sıra, mevcut göçmen yükünün azaltılması ve Suriye’nin normalleşmesine yönelik devasa bir adım attı. Kimse farkında değil ama Türkiye’den Cerablus’a dönen Suriyeli mültecilerin sayısı 45 bine ulaştı. Binlercesi ise dönüş için yolda.

- Fırat Kalkanı sınırları içinde, ‘adil bir yönetimle’ farklı etnik ve mezheplerden Türkmen, Kürt ve Arap köylerinin kanton veya başka bir fedaratif yapı olmadan, Suriye vatandaşlığı altında bir arada ve barış içinde yaşayabileceği gösterildi. Bölgede 'Türkiye'nin uydusu bir özerk bölge yapılanmasına gidilmedi. Suriye'nin para birimi dahil resmi tüm unsurlarına bağlılık dikkat çekti.

-Türkiye-Suriye arasında yeniden tırlar gidip gelmeye başladı. Sınır ticareti ile bölgenin iki tarafında ekonomik canlanmanın işaretleri görüldü.