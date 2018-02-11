İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.
Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konuların detaylı biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının araştırıldığı kaydedildi.
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