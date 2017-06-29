MHP lideri Bahçeli: Uyum yasalarına destek vereceğiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Değerlendirme sonucunda uyum yasalarına makul ölçülerde destek vereceğiz' dedi.
AK Parti, Meclis çalışmalarını hızlandıracak değişiklik paketini hazırlayarak, MHP’ye sundu. MHP ve AK Parti arasındaki iç tüzük trafiği 15 Temmuz’a kadar devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin gönderdiği içtüzük çalışmasının değerlendirildiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili olarak "Değerlendirme sonucunda uyum yasalarına makul ölçülerde destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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