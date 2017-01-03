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İçişleri Bakanı Soylu: Arananlar listesindeki 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, 2016 yılından bu yana terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonların bilançosunu ve alınan tedbirleri TBMM'de açıkladı. Bakan Soylu, 'Son 3 ayda arananlar listesindeki 44 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

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Bakan Soylu'nun açıklamasında bazı satırbaşları:

"PKK'ya karşı girilemez denen tüm yerlere girildi. Öğrendiklerimizin çok olduğunu ifade etmek istiyorum. Terörün karşı karşıya kaldığı bölgelerde hem bilgi açısından hem moral motivasyon açısından önemlidir. Sadece bahar aylarında değil kış aylarında operasyonlar sürüyor. Kasım ayından bu yana eksi 20 derece bile olsa belirlediğimiz üs bölgelerinde evlatlarımız mücadele etmektedir. Kış aylarında 125 üs bölgesine operasyon planladık. PKK'nın kış üslenmesine izin vermedik. Bu sabah dahil teröre müzahir olan kişiler gözaltına alındı. Kalekol, Kulekol, polis güvenlik noktalarında teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların tamamına operasyon yapıldı. Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hamlelerinden önce önlemlerimizi alıyoruz. Terörün hangi bağlantısı varsa tek tek tespit edeceğiz. En büyük finans kaynakları kaçakçılıkla, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında toplam bin 325 dernek kapatıldı."

 

"SON 3 AYDA 80 ÖNEMLİ OLAY ÖNLENDİ"

"Terörle ilgili adımlarımızı atarken tedbirlerimizi de alıyoruz. Özellikle çalıntı araç ve sahte plakalarla ilgili KHK'lar yaptık. Özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılmaktadır. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili protokol imzaladık. 17 bin civarında okul tespit ettik. 3 ay içinde 762 güvenlik öncelikli okulun güvenlik kameralarını yerleştiriyoruz. Sosyal medyada kardeşliğimize yönelik nefret söylemlerine ilişkin adımlarımız atmış durumdayız. Son 6 ayda sosyal medyada terör propagandası yapan 3847 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişilerin 1729'u tutuklandı. Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarımız sıklaşacak."
 
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"
 
"Sadece Türkiye değil tüm insanlık teröre karşı ortak bir duruş sergilemektedir. NATO, BM gibi bugün terörle mücadele noktasında kararlı bir yapılanmayı ortaya koyacak bir anlayışı bekliyoruz. Terör bizi korkutmaya çalışıyor. Korkmayacağımızı söylemeliyiz. Tüm kapasitemizi ortaya koyacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi terörü kaynağında yok edeceğiz"
 
"PLAKA TANIMA SİSTEMİ BİTİYOR"
 
"Doğu illerimizin tamamında, 1 Mart 2017'de plaka tanıma sisteminin tamamı ASELSAN ile yaptığımız bir sözleşme sonucu bitecek" 

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Yorumlar

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enver şatır03.01.2017 16:43
acaba ABD bu şekilde davranarak deaş lıların bir kısmını musul ve rakka'dan, el-bab'a yönlendirerek kendi hedefini zayıflatmayı mı amaçlıyor desek, ypg-pkk ya niye silah veriyor. rahmetli Erbakan hocanın 1992 yılında meclis konuşlarını bir değil defalarca dinlesek, ne kadar haklı olduğunu ve söylemlerinin bugün nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını ve bizleri ne kadar uyandırmaya çalıştığını anlayacağız...
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enver şatır03.01.2017 16:37
sn bakanım; siz dik durun biz yanınızdayız...
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