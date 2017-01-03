İçişleri Bakanı Soylu: Arananlar listesindeki 44 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, 2016 yılından bu yana terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonların bilançosunu ve alınan tedbirleri TBMM'de açıkladı. Bakan Soylu, 'Son 3 ayda arananlar listesindeki 44 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamasında bazı satırbaşları:
"PKK'ya karşı girilemez denen tüm yerlere girildi. Öğrendiklerimizin çok olduğunu ifade etmek istiyorum. Terörün karşı karşıya kaldığı bölgelerde hem bilgi açısından hem moral motivasyon açısından önemlidir. Sadece bahar aylarında değil kış aylarında operasyonlar sürüyor. Kasım ayından bu yana eksi 20 derece bile olsa belirlediğimiz üs bölgelerinde evlatlarımız mücadele etmektedir. Kış aylarında 125 üs bölgesine operasyon planladık. PKK'nın kış üslenmesine izin vermedik. Bu sabah dahil teröre müzahir olan kişiler gözaltına alındı. Kalekol, Kulekol, polis güvenlik noktalarında teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların tamamına operasyon yapıldı. Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hamlelerinden önce önlemlerimizi alıyoruz. Terörün hangi bağlantısı varsa tek tek tespit edeceğiz. En büyük finans kaynakları kaçakçılıkla, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında toplam bin 325 dernek kapatıldı."
"SON 3 AYDA 80 ÖNEMLİ OLAY ÖNLENDİ"
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