İçişleri Bakanı Soylu: Biz makus talihimizi yendik

AK Parti Esenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uhud Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti.

Geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılardan ve bunların yol açtığı sonuçlardan bahseden Soylu, şunları kaydetti:

"Biz makus talihimizi yendik. Nasıl yendik? Allah'ımıza şükürler olsun, Amerika'dan parmak sallamalarına rağmen, 'Siz Afrin'e giremezsiniz' demelerine rağmen, 'Cerablus'ta işiniz yok' demelerine rağmen bir liderimizle ve onun arkasında, ciddi ve güçlü duran bir irade ve milletimizle birlikte biz, bize tehlike oluşturan ve ülkemizi tehdit etmeye çalışan ne Avrupa'ya baktık ne Amerika'ya baktık, ne ona baktık, ne buna baktık, sildik süpürdük oraları. Biz makus talihimizi yendik."

"İşimizi yarım bırakmayalım"

Milletin iradesiyle Türkiye'de büyük işlerin başarıldığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin dünyanın parmak ısırarak izlediği bir ülke olduğunu söyledi.

Yapacak çok işin olduğunu aktaran Soylu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Terörle mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? PKK ile mücadele ediyoruz, tasfiye ediyoruz, sıçan gibi dağlarda kaçırtıyoruz, yarım bırakalım mı? Aynı zamanda şu hain, Batı'nın arkasında hala durmaya çalıştığı FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? Peki şu illet DHKP-C terör örgütü, son 1 yılda onlara örgüt tarihinin en büyük cezasını verdik, onlarla mücadeleyi yarım bırakalım mı? Peki, dinimizi istismar etmeye çalışan ve en sonunda kiminle ortak oldukları açık olarak ortaya çıkan DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmeyi bırakalım mı? İşimizi yarım bırakmayalım."