İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Merkez Yenişehir ilçesinde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, daha sonra polisevine geçti.

Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Tunceli, Batman, Elazığ ve Mardin valileri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti.

Soylu ve beraberindekiler burada yemek yedikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediye şeref defterini imzalayan Soylu, Atilla ve merkez ilçelerde görevlendirme yapılan belediye başkan vekillerinden yapılan projeler hakkında bilgi aldı.