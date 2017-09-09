İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerimiz bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP Grup Başkanvekili bana diyor ki 'İçişleri Bakanı açıklasın sivillere zarar geldi mi, gelmedi mi, söyleyebilir mi?' Bizim güvenlik güçlerimiz bugüne kadar oradaki bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir, bunu burada net söylüyorum, getirmeyecektir. Bizim işimiz teröristledir." dedi