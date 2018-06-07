Bakan Soylu: Kandil durdukça Diyarbakır özgür değildir

NTV’ye konuşan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

BÜYÜK OPERASYON: Bunlar büyük operasyonlar. Seçimle alakalı değildir. Kandil Operasyonu uzun zamandan beri Türkiye’nin zihninde ve hazırlığında vardır.

BİR ÖNCELİK YAPILDI: Terörün kaynağında kurutulması gerekiyor. Bir öncelik yapıldı. Neye göre yapıldı? Afrin’e göre yapıldı. Çünkü Afrin’e ciddi bir yığınak yapıyorlardı. Bu yığınaklardan itibaren bizim hedefimiz Afrin’e yöneldi. Devletin ortak kararı var; terör kaynağında kurutulmalıdır.

15 TEMMUZ SONRASI: 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cüler temizlenince çok daha etkin bir mücadele yapmaya başladık. Bir taraftan teknolojik kabiliyetimizi yükselttik, öte taraftan da sürekli personel takviyesi yaptık, uzmanlaşma gerçekleştirdik.

İÇ HATTIMIZI İYİ KORUDUK: Aynı zamanda da iç hattımızı iyi koruduk. Teröristlerin kullandığı barınakları ve sığınakları tespit ettik. İnsansız hava araçlarımızla denetim altında tuttuk. İçeride 2017’de 2 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.

UZAK HEDEF DEĞİL: Hakkari ve Şırnak zor coğrafya... Oralarda terörle mücadele kolay bir iş değildir. 20-25 kilometre ilerde düze ineceksiniz ve orada savunma hattınızı kuracaksınız. Şimdi hem o 25-26-27 kilometrede bir hat kuruyoruz. Kandil bize eskisi kadar uzak bir hedef değil.

ZAMANI GELECEK: 25-26 km’de hat iyi örüldü. Bundan sonrası zamanlama meselesi. Kandil durduğu müddetçe Diyarbakır özgür değildir. Türkiye için Kandil’in alınması vazgeçilmezdir. Bunun da zamanı gelecek ve çok rahat şekilde gerçekleştirilecek.