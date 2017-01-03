İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya ait 805 sığınak imha edildi

Hayat Şarkısı yeni bölüm bu akşam neden yok?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisi bu akşam neden yayınlanmıyor? Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Pelin Öztekin, Ecem Özkaya gibi isimlerin rol aldığı Hayat Şarkısı dizisi bu akşam Kanal D'de yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dizinin yayın saatinde Aşk Sana Benzer adlı yerli film var. Hayat Şarkısı dizisinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağıyla ilgili bilgiler haberimizde.