İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya ait 805 sığınak imha edildi
İçişleri Bakanı Soylu, 2016 yılından bu yana terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonların bilançosunu ve alınan tedbirleri TBMM'de açıkladı. Bakan Soylu, 'PKK'ya kış üslenmesi fırsatı vermemek için 57 bölgede 85 operasyon yapıldı .485'i son 3 ayda 805 sığınak imha edildi' dedi.
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