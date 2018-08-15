İçişleri Bakanı Soylu: Yapılan yeni ekonomi modelimize geçişimize müdahaledir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gidişatı gördüler, birçok süreçlerle 15 Temmuz'la müdahale ettiler. Bugün de yapılan, yeni ekonomi modelimize, özgür ve bağımsız ekonomi modelimize geçişimize bir müdahaledir. Hedefimiz, güçlünün güçsüzü ezemediği bir dünya ve bu dünyada onuruyla başı dik, tam bağımsız ve refah içindeki Türkiye'ye ulaşmaktır." dedi.

Bakan Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen "2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Törende, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birim amirleri ve aileler yer aldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 193'ü kadın, bin 838'i erkek toplam 2 bin 31 öğrenci marş eşliğinde alandaki yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, dönem birincisi Komiser Yardımcısı Fatih Erdoğan yaş kütüğüne plaket çaktı.

Soylu, konuşmasına tören alanındakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve "Allah o evlatlardan da anne babalarından da amirlerinden de razı olsun. Onlara selam söyle, vatanı, milleti iyi beklesinler, iyi kollasınlar, zalime, suçluya göz açtırmasınlar." sözlerini ileterek başladı.

Bu ülkede müdafaa ve mücadele mesaisinin tarih boyunca bitmediğini belirten Soylu, ülkede yürütülen terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin, 15 Temmuz gecesinde yaşanılanların, döviz kuruna bakıp anlaşılabilecek şeyler olmadığını vurguladı.

Soylu, bunların ancak Malazgirt'ten beri bu topraklarda neler yaşandığına, 2002'den sonra bu ülkede nelerin değiştiğine, Türkiye'nin hangi karanlık senaryolara itiraz ettiğine bakılarak anlaşılabileceğini kaydetti.

Türk milletinin, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve bugün de kendisine çizilmek istenen karanlık bir yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yüksek sesle itiraz ettiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün dünya bilsin isterim, biz sağlamız, duruşumuz sağlamdır, inancımız sağlamdır. Siyasetten ekonomiye, eğitimden güvenliğe kadar bütün kurumlarımız sağlamdır. Bugün bize yapılanların da bir amacı vardır. Türkiye, yeni bir hükümet modeline, yeni bir yönetim modeline ve yeni bir ekonomi modeline adım atmıştır. Yeni hükümet modeline geçerken herkes şahit, müdahale etmek istediler. Gidişatı gördüler, birçok süreçlerle 15 Temmuz'la müdahale ettiler. Bugün de yapılan, yeni ekonomi modelimize, özgür ve bağımsız ekonomi modelimize geçişimize bir müdahaledir. Ancak biz kararlıyız. Yeni bir döneme adım attık. Bir paniğimiz yoktur, bir korkumuz yoktur ama bir hedefimiz, bir amacımız vardır. Hedefimiz, güçlünün güçsüzü ezemediği bir dünya ve bu dünyada onuruyla başı dik, tam bağımsız ve refah içindeki Türkiye'ye ulaşmaktır."

"Hiçbirimiz trafik meselesinde efsunlu değiliz"

Konuşmasının devamında trafik meselesine değinen Soylu, uzun yıllardır bu meseleyle uğraştıklarını ve çok canların yandığını, çok ocakların söndüğünü ifade etti.

Soylu, trafik kazalarında gencecik akrabalarını, kuzenlerini ve yeğenlerini kaybettiğini belirterek, "Hiçbirimiz trafik meselesinde efsunlu değiliz. Makas atmaya, sürat yapmaya, cep telefonuyla araç kullanmaya karşı efsunlu değiliz, ne de özel bir yeteneğimiz var. Devlet tarafı olarak elbette ki tedbirler alırız ve alıyoruz. Denetim yaparız, cezalar keseriz ama bizim derdimiz, ceza yazmak değildir. Bizim derdimiz, trafik kazalarını bitirmektir." diye konuştu.

Bu Kurban Bayramı tatili süresince 140 bin 481 bin personel görevlendirdiklerini kaydeden Soylu, kendisi başta olmak üzere bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, emniyet genel müdür yardımcıları, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, daire başkanları ve polis başmüfettişlerinin tam kadro sahada olacaklarını söyledi.

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası

Kurban Bayramı tatili süresince uygulanacak denetimleri çocuklarla birlikte yapmak istediklerini belirten Soylu, "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Soylu, "İstiyoruz ki çocuklarımız, arabada yolculuk ederken gördükleri basit kural ihlallerine, aşırı hıza, emniyet kemeri takmamaya, araba kullanırken cep telefonu kullanmaya, arabada sigara içmeye kırmızı düdüklerini çalarak müdahale etsinler." dedi.

Trafik kazalarında ölenlerin yaklaşık yüzde 75'inin, emniyet kemeri takmadığını tespit edildiğini vurgulayan Soylu, araç başında cep telefonu kullanmanın, alkollü araç kullanmakla aynı etkiyi yaptığını kaydetti.

Anne ve babalardan, kendilerini trafik konusunda düdükle uyaran çocuklarının heveslerini kırmamalarını isteyen Soylu, bu bayram bu meseleyi çözmüş, en azından büyük oranda mesafe katetmiş olmayı umduğunu belirtti.

Soylu, geçen yıl itibarıyla 259 bin 942 olan emniyet sınıfı personel sayısının bugün itibarıyla çarşı ve mahalle bekçileri dahil 276 bin 580 olduğunu belirterek, "Yıl sonu hedefimiz bu rakamı, eğitimi devam edenlerle beraber 25 bin 500 yeni alımla, 308 bin 739 emniyet sınıfı personel sayısına ulaştırmaktır." dedi.

Komiser yardımcılarından "Daima hazırız" yanıtı

Mezun olan komiser yardımcılarının aileleri ile Polis Akademisi Başkanlığının yönetici ve eğitmen kadrosuna teşekkürlerini ileten Soylu, şunları söyledi:

"Artık bu törenlerimizde adet oldu, önce kendim sorup cevabı kendim duymak istiyorum. Şimdi size soruyorum, koskoca İstanbul'u, güzelim Bursa'yı, medeniyetler diyarı Diyarbakır'ı, Mardin'i, Trabzon'u, Hakkari'yi, İzmir'i, Antalya'yı, ez cümle bu vatanı, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları, bu güzel, cennet vatanı emanet almaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrağımızı emanet almaya hazır mısınız? Gecenin bir yarısı bir mazlum 'imdat polis' dediğinde aynen annenin, babanın, bu milletin sesi gibi hissedip koşmaya hazır mısınız? Milletin canını, namusunu, malını korumaya hazır mısınız? Size ne teklif ederlerse etsinler, milleti satmamaya, bayrağı satmamaya, vatanı satmamaya hazır mısınız? Şehadeti nimet bilmeye hazır mısınız?"

Bakan Soylu, sorularına "Daima hazır" yanıtını veren komiser yardımcılarına, "Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Komiser yardımcılarına "Kanunsuz hiçbir işin içinde olmayın" uyarısında bulunan Soylu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Konuşmasının ardından dereceye girenlere diploma ve hediyelerini veren Soylu, mezun olan komiser yardımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Darbe girişimini Türk milleti ve polis teşkilatı bertaraf etti"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kılcal damarlarına kadar sızarak tarih sahnesinden silmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin yüce Türk Milleti ve onun bağrından çıkan polis teşkilatı ile birlikte bertaraf edildiğini hatırlattı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan 63 polisin isimlerini, ölümsüzler listesine altın harflerle yazdırdıklarını belirten Uzunkaya, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazilerini şükranla andığını ifade etti.

Uzunkaya, son dört yıl içerisinde 10 bin 362 amir, 64 bin 731 memur yetiştiren Polis Akademisi Başkanlığının, bugün de 9 aylık bir eğitim sürecinin sonunda polislik mesleğinin gerektirdiği donanıma, bilgiye ve yeterliliğe sahip bin 836'sı erkek 193'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 29 komiser yardımcısı adayının mezun olmasını sağlayarak teşkilatın mevcut gücüne taze güç kattığını belirtti.

Bu yıl aralık ayı itibarıyla 10 bin 649 polis memurunun Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden mezun olarak teşkilata kazandırılacağını bildiren Uzunkaya, yıl içerisinde de 3 bini komiser yardımcısı olmak üzere 15 bin 500 yeni polis alımı yapılarak gerekli eğitime tabi tutulacaklarını kaydetti.

Uzunkaya, "Giydiğiniz üniformanın, temsil ettiğiniz kurumun, devletimizin gücünün ve adaletinin timsali, vatandaşımıza uzanan şefkat eli ve suçluya karşı çelik bileği olduğunu sakın unutmayınız. Görevinizi yerine getirirken daima vatandaşın hakkını koruyun, halk ile devlet arasında bir sevgi köprüsü oluşturun. En önemlisi de vicdanınızı ve aklınızı kimseye teslim etmeyin. Sadakatiniz sadece devlete, hizmetiniz ise her şeyin en güzelini hak eden aziz Türk Milletine olsun." diye konuştu.

"Yaptığımız şey, milletin polislerini yetiştirmek"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da törenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak 2015'ten bu yana polis eğitimi alanında gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Çolak, "Polis Akademisi olarak yaptığımız şey, insan hak ve hukukunu önceleyen topluma hizmet anlayışına sahip sadece sivil otoriteye itaatkar, şehadet makamını en yüce makam bellemiş milletin polislerini yetiştirmektir." dedi.

Komiser yardımcılarının zorlu bir eğitimi başarıyla tamamladıklarını belirten Çolak, yeni mezun öğrencileri, ailelerini ve Akademi eğitici kadrosunu tebrik etti.

Konuşmaların ardından 2 bin 29 komiser yardımcısı öğrenci yemin etti.

Keplerini atarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşayan komiser yardımcıları daha sonra aileleriyle bir araya geldi.