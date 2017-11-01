İçişleri Bakanı Soylu: Yükselen değerlere yönelik ciddi bir saldırı söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yükselen değerlere yönelik ciddi bir saldırı söz konusu. Karadeniz turizmi yükseliyor, Karadeniz'e konuşlanmak istiyorlar, Ege ve Akdeniz yükseliyor, Ege ve Akdeniz'e konuşlanmak istiyorlar. Bunların hepsinin farkındayız. Hepsinin tedbirlerini en yüksek noktada alıyoruz. İnşallah yarınlarda çok daha aydınlık günlerde olacağız." dedi.

Soylu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan 3. Turizm Şurası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, dünyanın en pahalı arazisinde oturduklarını, bu arazinin rekabet gücüne, gürbüzlüğüne, sağlıklılığına, neşesine müdahil olmak isteyenlerin bulunduklarını belirtti.

Türkiye üzerindeki iddiaların hep devam edeceğini ama bugün çok daha farklı bir dönemin içinde bulunulduğunu anlatan Bakan Soylu, dün ABD'de bir terör hadisesi, çok kısa bir süre önce de Somali'de bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini anımsattı. Soylu, hem tehdit algıları hem ekonomileri hem de insan kaynağı açısından Somali ve ABD'yi benzer iki lige koymanın mümkün olmadığını vurguladı.

"Kim işin içindeyse ona ait değerlendirmeyi ortaya koyalım"

Üzüldükleri bir noktanın olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bizim de bu ülkeyi yöneten insanlar olarak etrafımızda gelişen olaylar konusunda morale ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Şunu çok net söyleyeyim. TÜSİAD, Türkiye'nin önemli bir kuruluşudur. TÜSİAD Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. 'Olağanüstü halin kaldırılması lazım.' dedi. Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben. Turizmi turizmciye soruyoruz, ayakkabı sektörünü de ayakkabıcıya soruyoruz. Mesele reel, rasyonel bakmaktır. Kim işin içindeyse ona ait değerlendirmeyi ortaya koyalım. Turizmci adama ahkam kesebilme kabiliyetine sahip değilim ki. Ben siyasetçiyim, siyaset yapabilirim ama reel sektörün siyaset yapma kabiliyetleri en alt düzeyde olmalıdır, ideolojik bakmamalıdır. Başkalarının söylediğiyle de hareket etmemelidir."

Terör örgütü PKK karşısındaki son 40 yılın en önemli süreci içinde bulunduklarını anlatan Soylu, bunun hükümetin son 15 yılda koyduğu kararlılığın neticesi olduğunu bildirdi.

"Yükselen değerlere ciddi saldırı söz konusu"

Türkiye'nin önemli üstünlüklerine işaret eden Soylu, "Bugün hep beraber bu fırsatları yarına taşıma bizim sorumluluğumuzdur. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz sistemin hem rasyonel hem verimli hem de güçlü olabilmesi için tarihi bir dönem. Hepimize sorumluluk düşüyor. Burada bakan arkadaşlarımızla biz en az kendine zaman ayıran insanlarız. Aynısını bu dönem içinde sizlerden de bekliyoruz. Bilesiniz ki 24 saat bir taraftan güvenlik, bir taraftan yönettiğimiz diğer meseleler olsun aklımız, zihnimiz, kulağımız, tamamen toplam standardın yükselmesindedir. Bunun en önemli sayaçlarından bir tanesi de turizmdir. Eğer artıyorsa işlerimiz iyi gidiyor demektir, artmıyor, yerinde duruyorsa güvenlik ve huzur endeksimizde problem var demektir. Yükselen değerlere yönelik ciddi bir saldırı söz konusu. Karadeniz turizmi yükseliyor, Karadeniz'e konuşlanmak istiyorlar, Ege ve Akdeniz yükseliyor, Ege ve Akdeniz'e konuşlanmak istiyorlar. Bunların hepsinin farkındayız. Hepsinin tedbirlerini en yüksek noktada alıyoruz. İnşallah yarınlarda çok daha aydınlık günlerde olacağız." diye konuştu.