İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gazi Mustafa Kemal'in en büyük farkı, özgürlüğün ve insanca yaşama hakkının, zenginliğe ve ırklara göre belirlendiği bir dünyada, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi ve bunun ilkelerini ortaya koymuş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Soylu mesajında, Türk tarihine imza atarken aynı zamanda birçok milletin tarihini, kaderini etkilemiş Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında anıldığını belirtti.

Türk tarihinde önemli zaferler kazanmış ve büyük değişimlere yol açmış pek çok lider ve devlet adamı bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Ancak Gazi Mustafa Kemal'in en büyük farkı, özgürlüğün ve insanca yaşama hakkının, zenginliğe ve ırklara göre belirlendiği bir dünyada, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi ve bunun ilkelerini ortaya koymuş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti: