İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı
İçişleri Bakanı Soylu, 10 Kasım mesajında, 'Gazi Mustafa Kemal'in en büyük farkı, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi ve bunun ilkelerini ortaya koymuş olmasıdır.' ifadelerini kullandı.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gazi Mustafa Kemal'in en büyük farkı, özgürlüğün ve insanca yaşama hakkının, zenginliğe ve ırklara göre belirlendiği bir dünyada, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi ve bunun ilkelerini ortaya koymuş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bakan Soylu mesajında, Türk tarihine imza atarken aynı zamanda birçok milletin tarihini, kaderini etkilemiş Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında anıldığını belirtti.
Türk tarihinde önemli zaferler kazanmış ve büyük değişimlere yol açmış pek çok lider ve devlet adamı bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Ancak Gazi Mustafa Kemal'in en büyük farkı, özgürlüğün ve insanca yaşama hakkının, zenginliğe ve ırklara göre belirlendiği bir dünyada, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi ve bunun ilkelerini ortaya koymuş olmasıdır." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin onun önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı, sadece kendi varlığına yönelik değil, dünyadaki bütün mazlum milletlerin özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik bir işaret fişeği olmuştur. Bu özelliğinden dolayı Gazi, milletimizin ortak paydası haline gelmiştir. Türk milleti, gelişmesini, geleceğe dair hedef ve ideallerini onun çizdiği prensipler çerçevesinde tasarlamış, varoluşuna yönelen bütün tehditleri yine onun çizdiği ilkeler çerçevesinde savuşturmasını bilmiştir. 2002'den bugüne kadar gösterdiğimiz gelişim ve 15 Temmuz hadisesinde milletçe verdiğimiz cevap, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yönelik olarak 16 Nisan'da milletimizin ortaya koyduğu irade, bunun en güzel örneğidir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefatının 79'uncu yıl dönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, onun şahsında bu milletin bekası için mücadele etmiş bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."
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