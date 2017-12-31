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İçişleri Bakanı Soylu’dan Mehmetçiğe yeni yıl jesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’i Kato Dağı’nda askerlerle karşılıyor. Bakan Soylu, birlikteki asker ve güvenlik korucularını sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz’la görüştürdü.

  • İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını 19 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda geçiriyor. Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Soylu, burada sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz’la görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Soylu, 10 Ocak’ta Şırnak Çakırsöğüt’te konser verecek olan Güney’i tebrik etti.

 

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