İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cinsiyetçilik konusunda sabıkası olan terör örgütü liderleridir

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüyor.

Milletvekillerinin görüş ve sorularına cevaben söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinsiyetçilik tartışmasının içerisine girmeyi doğru bulmadığını belirterek, bu yasa tasarısı içerisinde cinsiyetçiliğin bulunmadığını söyledi.

Tasarının, vatandaşlık tanımı üzerinden hazırlandığını dile getiren Soylu, cinsiyetçilik tanımı içerisinde bir değerlendirmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Soylu, vatandaşların birtakım teknik ve bürokratik taleplerine yönelik bir tasarı hazırlandığını aktardı.

Bakan Soylu, "Biz kadına, erkeğe, temelde insana ve bizim kendi değerlerimize göre oluşmuş kurumlara önem veririz. Evlilik bu kurumlardan bir tanesidir. Bunu örnek olsa dahi bir şirket olarak değerlendirmek bana göre dönülmesi gereken bir yaklaşımdır." diye konuştu.

"Cinsiyetçilik konusunda sabıkası olan biz değiliz"

Kadınlar üzerinden bir değerlendirme yapılmasına da karşı çıkacağını ifade eden Soylu, "12 yaşındaki bir kızı dağa götüren bir iradeye, ben insan hakkı savunucularına sormak istiyorum, kaç kere gittiler de bu konuda Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Yüksekova'da bir irade ortaya koydular, 'Siz bunu yapamazsınız' diye haykırdılar?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Cinsiyetçilik konusunda sabıkası olan biz değiliz. Buradaki insanlar falan değil. Cinsiyetçilik konusunda sabıkası olan terör örgütü liderleridir. Başta Apo olmak üzere. Kitapları, değerlendirmeleri, kadına olan yaklaşımları..." ifadesini kullandı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu kabul edemem. Ben bakansam benim bir tek derdim var. 13-14 yaşındaki bir kızın dağa gitmesini engelleyemiyorsam ben bundan sorumluyum arkadaş. Ama afedersiniz sizler de bizler de sorumluyuz. Bu kızları oraya çıkarıyorlar. Bu kızların fiziklerine göre onlara pantolon ve etek giydiriyorlar. O çocukları, orada o kisvenin içerisine soktukları ve ailelerine bir daha bakamayacakları için de onları taciz ediyorlar. Ben insanım, ben bir kız çocuğu sahibiyim. 16-17-20 tane böyle 18 ila 22 yaş arasındaki kızların resmini gördüm. Ben insan olarak bundan etkilendim. Bu çocuklar nasıl oraya gitti, hangi motivasyon bunları oraya götürüyor? Bizim esas derdimiz bu."

Hükümetin, kadınlarla ilgili çok önemli adımlar attığını anlatan Soylu, Türkiye'nin bu konuda hiçbir zaman geçmişe öykünme içerisinde olmadığını vurguladı.