İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yaylalarda yapılan yapılar tek tek yıkılacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bir otelin açılışı sırasında konuşan Bakan Soylu, muhtarlarla bu sabah yaptığı toplantıda söylediklerine vurgu yaparak “İfade etmeliyim ki onlara da söyledim burada sizlere de söyleyeceğim. Bakın hiç iyi olmayan bir rakam vereceğim. Aslında bu kendi İçişleri Bakanlığım görevini de hiç iyi yapamadığım anlamına da gelir. Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Bu normal bir şey değil vallahi değil. Bunu tespit ettirdik. Son bir ayda 1,5 ayda. Valiliğimiz jandarmamız tek tek tespit ettirdiler. Yaylalarımız bize bırakılan miraslardır. Bugün buraya gelecek, buradan bir günlüğüne yaylaya çıktığında neyle karşılaşacak ? 4,5 katlı hangar gibi bir evle karşılaşacaklar. Bu doğru bir şey değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet zenginleşiyoruz bu doğru. Ama bunu doğru bir istikamette yönetmemiz lazım. Paramızı da çarçur etmememiz lazım. İşin doğrusu bu” diye konuştu.

“Tüm tespitler yapıldı”

Yaylaya çıkan bir turistin yaylanın güzelliğini görmesi gerektiğini kaydeden Soylu “Buradan gittiği zaman buradaki estetiği yaylada da görebilmeli. Bunu da yaylada yaşayabilmeli. 3 katlı 3,5 katlı-2 katlı hangar gibi ve tamamen bir hazine arazisi. Bunun ötesine de geçmişler. Biz şikayet etme mekanizması değiliz bu doğru. Biz çözüm mekanizmasıyız bu da doğru. Ama bir gece de orada hemen bir katlı binayı, ertesi gece 2 katlı binayı dikiyor, kendinin olmayan araziyi de başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine ait olmayan bir şekilde tel örgü veya duvarla çeviriyor. Yayla dediğimiz yer açık arazidir, özelliği budur zaten. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak. Hiç kimse kusura bakmasın. Bin 750-bin 750. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişimizden aldığımız emaneti kirleterek geleceğimize bırakamayız. Bunlar tek tek yıkılacaklar” diye konuştu.

“Bin 750 rakamını aldım; inanın kendimi sorgulamaya başladım”

“Ben bugün bin 750 rakamını aldım inanın kendimi sorgulamaya başladım” diyen Soylu “Demek ki biz terörle uğraşırken başka şeyleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldum işin doğrusu Buraya ihtiyaç var. 1 milyon 520 bin kişi Trabzonumuza ziyaretçi olarak geldi hala gelmeye devam ediyor. Otellerimizin doluluk kapasitesi yüzde 95’in üzerindedir; Trabzon’da. Bu çok büyük bir rakam. Sadece 2 milyon 773 bin konaklama var, Trabzon adına bu büyük bir rakamdır. Özellikle çok tebrik ediyorum. Bir meseleyi daha paylaşmamız lazım. Arkadaşlarımız buradayken Yahya bey buradan ayrılanların memnuniyet derecelendirmesini yapmış arkadaşları ile beraber. Ben bunu çok önemsiyorum. Sabah kahvaltısından memnun mu ? veya çalışanların kendilerine hizmet yaklaşımlarından memnun mu ? ulaşımdan, trafikten memnun mu ? Bütün bunları yukarıdan aşağıya yaklaşımlarını ortaya koymuş. Ve bunlar bizim düzeltmemiz gereken, önümüzdeki sezonki konular diye önümüze koydu” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından otelin açılışı törenle gerçekleştirildi.