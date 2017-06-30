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AK Parti Sözcüsü Ünal: 11 Temmuz'da içtüzük görüşülmeye başlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: 'AK Parti tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir içtüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunda içtüzük görüşülmeye başlanacak.'

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