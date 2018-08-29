İçtüzük sisteme uyarlanmalı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, bir gazetecinin “Önümüzdeki dönemde Meclis’te İç Tüzüğün değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak mı?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: “24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzüğe uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı’nda değerlendirilecek ve değişik gerçekleştirilecek. İç Tüzük, Meclis’in anayasası niteliğinde. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımda uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. ”
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