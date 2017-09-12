İdamın belgesi

Yazaımız Yakup Köse’nin henüz 14 yaşındayken idam cezası istemiyle yargılanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna dikkat çekmesi, 28 Şubat mağdurlarının dramını tekrar gündeme getirdi. Sosyal medyada ‘18 yaş altındaki kişi hakkında idam cezası istenemez, bu mümkün değil’ diyerek kara propaganda yapanlara en güzel yanıt ise, çocukların idam cezasıyla yargılandığı dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ndeki kayıtları oldu. 14 yaşındaki Köse için, 1996/155 esas ile 1997/20 sayılı karar duruşması metninde aynen şu ifadeler yar alıyor: “TCK 146/1 uyarınca ölüm cezasıyla cezalandırılması”... Erdoğan’ın yazarımız Yakup Köse’nin dramını “14 yaşında bir çocuğun idama mahkum olması düşünülecek bir şey değil. Bir hakim, bir savcı, böyle 14 yaşındaki masumu ne yapar da idama mahkum eder. (Kendisi 11 yıl cezaevinde yatmış) O FETÖ denilen ahlaksız takımı, o namussuzlar nelere imza atmadılar” sözleriyle gündeme getirmesi, Köse gibi onlarca 28 Şubatzede’nin mağduriyetini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat zulmüne yönelik açıklamaları 28 Şubat darbecilerinin baş tetikçisi Doğan Medyasını rahatsız etti. Terör örgütleriyle ilişkileri nedeniyle sürekli eleştirilen Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz sosyal medya hesabı üzerinden Yakup Köse’nin hiçbir zaman idamla yargılanmadığını öne sürerek iftiralara başvurması dikkat çekti. Oysa Yakup Köse’nin İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1996/155 esas ile 1997/20 sayılı karar duruşmasında TCK 146/1 uyarınca ölüm cezasıyla cezalandırılmasına dair karar tutanakları daha önce de yayınlamıştı. Ancak Hürriyet muhabirinin 28 Şubat zulmünün simge ismi Yakup Köse üzerinden darbeyi masumlaştırma çabası büyük tepkilere neden oldu. Bu arada 12 Eylül askeri darbesi sırasında 17 yaşında olan Erdal Eren yaşı büyütülerek idam edilmişti.