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İdari İşler Başkanı baz alınacak

Parlamenter sistem döneminde devletin üst kademe yöneticileri için maaş katsayıları belirlenirken esas alınan “Başbakanlık Müsteşarı maaşı” standardının yerini, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” alıyor.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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Yeni kabinenin açıklanmasının ardından bakanlıkların yeniden yapılandırılması çalışmaları devam ederken, devlet memurlarındaki statü ve kademeler de yeniden düzenleniyor. Yeni yapıda bakanlıklardaki genel müdür ve yardımcılıkları yeniden düzenlenirken, bu makamlara verilecek ücretler için de belirli bir “standart” oluşturması planlanıyor.

KATSAYILARI BELİRLEYECEK 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle devlet yeniden yapılandırılırken, devletteki en yüksek memur, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olacak. Eski “Başbakanlık Müsteşarı”nın yerini, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı alacak. Yeni sistemde ücret skalası da, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı”na göre belirlenecek. Yeni dönemde milletvekilleri ve bakan yardımcılarının ücretleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın alacağı ücrete göre şekillenecek. Özellikle yeni yönetim yapısında Başkan’a  bağlı olarak görev yapacak olan kurul başkanvekilleri ve üyelikleri ile kamudaki bağlı kurumlardaki yöneticilerin ücretlerin belirlenmesinde de bu ücretin katsayısı etkili olacak. 

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