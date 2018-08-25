İdlib'e saldırı Suriye’yi yakar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Rus mevkidaşı ile yaklaşık 3.5 milyon sivilin sığındığı Suriye’nin İdlib bölgesine rejimin yapmaya hazırlandığı saldırıyla ilgili yoğun temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu ve Lavrov yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İdlib’de teröristlerle sivillerin ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Hepsiyle de mücadele etmek gerekiyor. Diğer taraftan, burada askeri bir çözüm bir felaket olur. Sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye’nin geleceği bakımından da bir felaket olur” dedi. İdlib’in Astana anlaşması içinde geri kalan tek çatışmasızlık bölgesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgedeki radikal grupların, ılımlı muhalefet ile oradaki sivil halkı rahatsız ettiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu radikal grupların etkisiz hale getirilmesinin herkes için önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, İdlib çatışmasızlık bölgesinin korunmasının Suriye içinde terörle mücadele için, göçmen akımının durdurulması ya da insani bakımdan da çok önemli olduğunu vurguladı.

3.5 MİLYON YENİ MÜLTECİ

İki ülke askerleri ve istihbaratının bu konuda nasıl birlikte çalışabileceği ve burada çatışmaların nasıl durdurulabileceği üzerine görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, karşılıklı işbirliğinin sadece Suriye ile sınırlı olmadığının da altını çizdi. Çavuşoğlu, Astana anlaşmasına sadık kalınacağına inandıklarını belirterek, “(İdlib’de) Birlikte çalışarak bir taraftan endişeleri ortadan kaldıracağız. Diğer taraftan İdlib’in çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için gerekli çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. İdlib konusunda Rusya’nın endişelerinin ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Burada radikal grupların Türkiye’ye de, oradaki Rusya’nın mevcudiyetine de ya da üssüne yönelik bir tehdit oluşturmaması gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu, bu konuda iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bazı radikal grupları etkisiz hale getirmek için tüm İdlib’e saldırmak, yine yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmak demektir ve 3,5 milyon insanın tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kaldırır.”

İSTİKRARI KORUMA

İdlib’e saldırmanın hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın Suriye konusundaki güvenilirliğini yok edebileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “O nedenle, İdlib’e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz, endişeleri nasıl ortadan kaldırırız ve buranın istikrarını nasıl koruruz bu konuda çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Lavrov da İdlib’de yalnızca sivillerin değil, silahlı muhaliflerin de olduğu iddiasında bulundu. Lavrov, “Bu bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu konuda Rus ve Türk savunma bakanları da bugün bir görüşme gerçekleştirdi. İstihbarat birimlerimiz de temas halinde. Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için de Rusya ve Türkiye ortak çaba sarf edecek” değerlendirmesinde bulundu.

‘Rusya bizim için stratejik bir ortak’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkileri her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, “Bu yakın işbirliği ve dostluk bazı ülkeleri ve kişileri kıskandırmıyor değil ama biz bölgede istikrar için, ekonomik kalkınma için, iki ülke arasındaki ilişkileri de geliştireceğiz, bölgesel konulardaki işbirliğimizi de arttıracağız” dedi. “Rusya bizim için stratejik bir ortaktır.” diyen Çavuşoğlu, enerjiden tarıma, turizmden ticarete ve savunma sanayisine kadar birçok alanda ilişkilerin sürekli geliştiğini ve somut projeler ortaya koyduklarını bildirdi. Çavuşoğlu, iki ülke halkları arasındaki kültürel ilişkilerin de önemine değinerek, karşılıklı yatırım ve ticaretin artmasının ilişkilerin geldiği noktanın bir göstergesi olduğunu söyledi. Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artmasının da memnun edici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl 6 milyon Rus turisti Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyacağını kaydetti. İki ülke arasında 2019’un “Kültür ve Turizm Yılı” olacağını hatırlatan Çavuşoğlu, bu sayede bu sayının daha da artmasını umduklarını sözlerine ekledi.

MOSKOVA İDLİB TEKLİFİ SUNDU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov ile görüşürken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dün sabah saatlerinde geldikleri Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye’deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edildi. Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos’ta da Moskova’ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Akar-Şoygu görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada Şoygu, Akar ve Fidan’ın Suriye konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, “Şoygu, Akar ve Fidan, geçen hafta Moskova’da başlattıkları kapsamlı diyaloğu devam ettirdi. Rus tarafı, Türk meslektaşlarına Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesiyle ilgili teklifler sundu” dendi. Bakanlık, tarafların bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırdığını da kaydetti.

LAVROV: VİZESİZ RUSYA ÇOK YAKINDA

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi tamamlanıyor. İki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması konusunda da son aşamaya gelindi. Türk ve Rus vatandaşları, 24 Kasım 2015’te Rus savaş uçağının düşürülmesine kadar iki ülke arasında vizesiz seyahat edebiliyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye ile hızla gelişmeye devam eden ilişkilerin Rusya açısından önemine işaret etti. Lavrov, “İkili ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakata vardık” dedi. Lavrov, Ankara’nın, Moskova için kilit ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında ne zaman somut adımlar atılacağına yönelik sorusuyu şöyle cevapladı: “Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız.”

Başkan Putin Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan’ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede Türkiye ile hızla gelişen ikili ilişkilere işaret eden Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor” diye konuştu. Suriye gibi hassas konularda da Rusya ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı öven Putin, “Ayrıca İran, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD’nin de katkılarıyla da ciddi bir şekilde Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik” dedi.

Konuşmasına, Başkan Erdoğan’ın Putin’e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu: “Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir.”