İdlib’de kirli oyun

Zeytin Dalı Harekatı Afrin merkeze yaklaşırken, Türkiye’nin garantörlüğündeki İdlib’de tehlikeli bir provokasyon gerçekleşti. Nureddin Zengi grubunun kontrol noktasına hızla yaklaşan ve “dur” ihtarına uymayan El Kaide uzantısı olan Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) ait araç, ateş edilerek durduruldu. Aracın içindeki HTŞ ve eski El Kaide komutanlarından El Masri’nin öldürülmesiyle birlikte terör örgütü HTŞ ile Nureddin Zengi grubu arasında çatışmalar başladı. Nureddin Zengi grubu, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı grupları arasında yer alıyor.

ÖSO’ya bağlı Nureddin Zengi birlikleri İdlib kırsalında önceki gün yol kontrolü yaptı. Yol kontrolünde “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle Ebu Eymen El Masri’nin de içinde bulunduğu araca ateş edildi. El Masri öldürüldü. El Masri, HTŞ’nin en önemli komutanları arasında yer alıyordu. El Masri’nin öldürülmesinin ardından iki grup arasında çatışmalar başladı. Yerel kaynaklar, El Masri’nin provokasyon amaçlı “dur” ihtarına uymadığını belirtti.

Nureddin Zengi grubu, Ahrar Şam ile birleşerek Suriye Kurtuluş Cephesi ismini almıştı. Birleşmeyle birlikte Suriye Kurtuluş Cephesi, Türkmenler’den sonra ÖSO içindeki en büyük güç oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ HTŞ

El Nusra terör örgütü, 23 Ocak 2012 tarihinde internet üzerinden yayınladığı bir video ile kurulduğunu ilan etmişti. El Nusra üzerindeki uluslararası baskıları azaltmak için 2016’da adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştirdi ve El Kaide’den ayrıldığını duyurdu. Son süreçte benzer çizgideki başka terörist gruplarla birlikte Heyet Tahrir el-Şam adında bir çatı örgüt kurdu. Örgüt, Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Terör örgütü HTŞ’nin, Afrin’in güneyinde yer alan Daret İzze’ye çok sayıda teröristle birlikte, TIR’larla tank sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

PYD/PKK’YI HADDAD YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Esad rejimi ile PYD/PKK arasında anlaşma olmadığını belirterek çıkan haberleri ‘propaganda’ olarak nitelendirmesinin ardından terör örgütü Şam’la ittifaka dair yalan haberlere başladı. Lübnanlı El Akbar gazetesine konuşan PYD’li İlhem Ehmed rejimle yeni bir sayfa açıklarını söylerken, YPG/PKK’nın sözcüsü Rezan Hido TSK’nın bombardımanına rağmen Esad’ın milislerinin Afrin’e ulaştığını iddia etti.