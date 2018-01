İdlib’den bir milyon yeni göçmen gelebilir

Rejim güçlerinin İdlib’de gerçekleştirdiği katliamlar sonrasında Suriyeli muhaliflerden uyarı geldi. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, “En az 1 milyon göç olur. Dolayısıyla Türkiye acilen tedbir almalı, Rusya ve İran’ı ikna etmelidir” dedi. Bozoğlan, son gelişmeleri “Zalim rejim bildiğini okuyor” diye değerlendirdi. Astana’da varılan anlaşmalar uyarınca bölgenin terörden arındırılması için çatışmasızlık bölgeleri oluşturulduğuna dikkat çeken Bozoğlan, “Türkiye İdlib’de gözlem merkezleri kurdu. Türkiye’nin bu davranışı birçok faydası oldu. Türkiye, teröristlerle olan mücadelede sivil vatandaşla terör ayrımını Türkiye çok iyi yapıyordu” diye konuştu. Bozoğlan özetle şunları söyledi:

- REJİM AYRIM YAPMIYOR

Bunlar ayrım yapmıyorlar. Hastane, pazar yeri, okul, sivil yerleşim yerlerini havadan acımadan bombalıyorlar. Bu girişim Astana’da yapılan anlaşmalara aykırıdır. Bunu İran ve Rusya destekli rejim yapıyor.

- KİTLESEL GÖÇ UYARISI

Korkumuz Türkiye’ye yeni bir göç dalgası oluşması. En az 1 milyon kişi göç eder. Buradaki insanların Suriye’nin içine doğru gitme şansı yok, ya Fırat Kalkanı Bölgesi’ne geçecek ya da Türkiye’ye geçecek. Türkiye’ye tekrar bir terör dalgasıyla uğraşmak durumunda kalacak ve yeni göçle Türkiye yeniden sıkıntıya girecek. Dolayısıyla Türkiye acilen tedbir almalı.

- SALDIRILAR PYD İÇİN Mİ?

Saldırıların Soçi’de yapılacak toplantı öncesine denk gelmesi, ‘acaba Türkiye’den nasıl bir pay kopartırız veya Türkiye’yi daha fazla nasıl sıkıştırırız’ anlamı da çıkabilir. Yani ‘PYD konusunda Türkiye taviz verir mi?, biz tamam diyelim İdlib’i güvenli bölge ilan edelim, rejim geri çekilsin ama siz de müsaade edin de PYD toplantıya katılsın’ mı derler. Böyle bir ihtimal de olabilir mi diye akla geliyor. Ama PYD/YPG Türkiye’nin kırmızı çizgisi bu mümkün değil.

- SINIR BOYU GÜVENLİ BÖLGE

Suriye’de denklem her an 180 derece ters dönebilir. Fırat Kalkanı Harekatı’nda da Bayır-Bucak için de geçerli, Afrin için de geçerli. Türkiye bir an önce Rusya ile de anlaşarak, o adımı atması lazım. Türkiye’nin garantörlüğünde özellikle İdlib-Afrin-Bayır-Bucak’ı garantörlüğü altında tutması lazım ki, Fırat Kalkanı Bölgesi ile birleştirilerek bütün sınır boyunu güvenli bölge oluşturması lazım Türkiye’nin. Türkiye bize göre, kendi sınır hattının derinliklerine kadar güvenli olması lazım. Buralar, terör örgütlerinin değil, Sivillerin kontrolünde bölgeler olmalıdır. Buralardan hem Türkiye’ye göç olmayacak, terör girişi olmayacak hem de uluslararası yardım kuruluşlarıyla beraber yerinde insanlara yardım yapacak. Özellikle Bayır-Bucak-İdlib-Afrin-Fırat Kalkanı Bölgesi ile beraber sınır boyunca ve derinliğe kadar sivil, yerel yönetimle idare edilmelidir. Güvenli bölge oluşturulmalıdır.