İHA’ların kalbi basına açıldı

PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası olan İnsansız Hava Araçları (İHA) yılbaşında da görev yaptı. Bölücü hainlere nefes aldırmayan İHA’lar sayesinde teröristler büyük darbe yedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘gökyüzündeki gözü’ olan İHA’ların Batman’daki üssü, ilk kez basına açıldı.

YILBAŞINDA GÖREVDE

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Batman 14’üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Üs Komutanlığı’ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki ‘gözcü insansız hava araçları’ terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, ‘TSK’nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde’ yazılı kolluklarla, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımını yapıyor.

‘Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz’ parolasıyla hareket eden 14’üncü Üs Komutanlığı’nın personeli, 2017’nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018’e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede birlikte karavana yediler. Yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı.