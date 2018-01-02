İHA’ların kalbi basına açıldı
Bölücü hainlere öldürücü darbenin vurulmasında büyük rol oynayan İnsansız Hava Araçları’nın Batman’daki komutanlığı gazetecilere gezdirildi. 7/24 saat görev yapan İHA’lar sayesinde PKK’lılar kaçacak delik arıyor…
PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası olan İnsansız Hava Araçları (İHA) yılbaşında da görev yaptı. Bölücü hainlere nefes aldırmayan İHA’lar sayesinde teröristler büyük darbe yedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘gökyüzündeki gözü’ olan İHA’ların Batman’daki üssü, ilk kez basına açıldı.
YILBAŞINDA GÖREVDE
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Batman 14’üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Üs Komutanlığı’ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki ‘gözcü insansız hava araçları’ terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, ‘TSK’nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde’ yazılı kolluklarla, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımını yapıyor.
‘Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz’ parolasıyla hareket eden 14’üncü Üs Komutanlığı’nın personeli, 2017’nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018’e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede birlikte karavana yediler. Yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı.
GÖZÜ GİBİ BAKIYORLAR…
Batman 14’üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı’nın envanterindeki ‘Gözcü İnsansız hava araçları’ terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üs Komutanlığı’ndaki hangarlarda görev yapan personel, PKK terör örgütü üyelerini adım adım takip eden İHA’lara gözü gibi bakıyor. 7/24 saat görev yapan İHA’lar, PKK’lı hainlerin korkulu rüyası...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.