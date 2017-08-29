İhanet Çetesi’nin MİT korkusu

İzmir'de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada örgütün Ege Bölgesi’ndeki yeni yapılanması deşifre ediliyor. Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’nun koordinesinde yürütülen soruşturmada, başarılı operasyonlar sonucu dağılma ve çökme noktasına gelen Paralel İhanet Çetesi’nin panik içinde olduğu belirlendi.

HAİNLER UYARILDI

Örgütün Ege Bölgesi’ndeki yeni yapılanması için gizli haberleşme programı COCO aracılığıyla oluşturulan gruba, ‘Bu da geçer ya hu’ takma adıyla üst düzey yöneticinin gönderdiği mesaj, FETÖ’nün Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) çalışmasından duyduğu korkuyu gözler önüne seriyor. ‘Herkesin dikkatine’ başlığıyla paylaşılan mesajda, örgüt üyelerine MİT uyarısı yapılıyor. Mesajda, “MİT itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir çalışma başlatmış. Çalışma şu şekilde: ‘Gizlenenler nasıl gizleniyor, siz eskisi gibi ziyaret edin bize haber verin’ demişler. Herkes dikkatli olsun” ifadelerinin kullandığı görüldü.

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