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İhanet manşetleri

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda 11 kahramanımızın şehit düştüğü günde, PKK ve FETÖ’ye destek veren Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ihanet odaklarına hizmet eden bir haberle çıktı.

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Sözcü sürmanşetten “15 Temmuz gecesi TSK’nın silahları kayboldu” derken, Cumhuriyet ise 1. sayfadan “O silahlar nerede?” başlığıyla duyurduğu haberinde, silahların 15 Temmuz’da sivillere dağıtıldığını iddia etti. TSK’yı hedef alan iki gazetenin, Türk milletine ihanet eden tavrı kamuoyunda büyük tepki çekti. Algı operasyonuyla gündem oluşturmaya çalışan gazetelerin, kimlere hizmet ettikleri ve asıl amaçlarının ne olduğu ortaya çıktı.

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