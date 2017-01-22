Çavuşoğlu: İki başkanı buluşturacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD Başkanı Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli mesajlar veren Çavuşoğlu şunları kaydetti…

GÜÇLÜ İRADE VAR: Yeni yönetimde görev alacak başta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine ve Bayındırlık bakanları gibi birçok yeni bakanla tanıştım. Valiler, senatörler ve kongre üyeleriyle görüştüm. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm.

SORUNLARI AŞARIZ: Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar. Esasen ABD’den de beklentilerimiz, hassas konularımız var. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı, güven sorunu ortaya çıktı. Özellikle FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi ile ilgili, YPG’ye verilen destekten ve Münbiç’teki YPG unsurlarından dolayı sorunlar olmuştu. Biz bunları yeni yönetimle aşacağımıza inanıyoruz.

ASTANA ZİRVESİ: Suriye’de ateşkesin sağlanma süreci ve kalıcı siyasi çözüm için ABD ile çalışılması gerekir. Bu nedenle ABD Astana’ya davet edildi. Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler’den sonra bir tek ABD’yi davet ettik. Türkiye görüşmelere uzman düzeyinde katılacak. Görüşmelerle Suriye’deki ateşkesi pekiştirmek ve siyasi süreci hızlandırmak istiyoruz.

VERİMLİ ZİYARET: Verimli bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. Görüştüğüm tüm kişilerin Türkiye’ye verdikleri sıcak mesajlar, ayrıca Sayın Trump’ın yakın ekibiyle ve danışmanlarıyla görüşme fırsatım oldu. Bizim gerek ABD ile olan ilişkilerimizin geleceği açısından, gerekse ABD ile bölgesel konularda iş birliği bakımından olumlu izlenim elde ederek ülkemize döneceğiz.

GÜLEN’E OLUMLU SİNYAL: Yemin töreninde FETÖ konusunu tüm detaylarıyla konuşmadık. Tüm konuları genel anlamda ele aldık. FETÖ ile ilgili yeni yönetimin düşüncelerini biliyorsunuz. Seçim zamanında da gördük, bu görüşmelerimizde de aynı mesajları aldık. FETÖ’nin iadesi ile ilgili, nasıl bir örgüt olduğuna dair bilgiler verdik. Olumlu sinyaller aldık. Yeni delilleri de yeni yönetime ileteceğiz.

TÜRKİYE ZİYARETİ: (Trump’ın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının konuşulduğu yönündeki soruya yanıt) Henüz Başkan’ın programı net değil ama Başkan’ın yakın ekibiyle yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede iki başkanı bir araya getirmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk. İki başkan bir araya gelecek, bir yol haritası belirleyeceğiz. Birçok bölgesel sorun var. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek ve iş birliğimizi artırmak için bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz.

YPG’NİN PKK’DAN FARKI YOK: (Trump’ın, Obama’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk’tan yeni yönetimde de aynı görevini sürdürmesini istediğine ilişkin soruya yanıt verdi) McGurk, daha önce YPG’nin üniformasını da giydi, ‘badge’ de taktı. Bu tür adımlar Türkiye’de Amerikan karşıtlığının artmasına neden oldu. YPG ile ilgili konuları net bir şekilde gündeme getirdik ve YPG’nin PKK’dan farkının olmadığını söyledik. Suriye’de DEAŞ’a karşı operasyonda daha etkin şekilde sonuç alıcı bir strateji ile mücadele edebileceğimizi ve başarabileceğimizi söyledik. Teröre karşı başka bir terör örgütüne güvenmenin ya da destek vermenin, bel bağlamanın çok yanlış olduğunu vurguladık. Muhataplarımın da bunu çok iyi anladığını gördüm.

DEAŞ’LA MÜCADELE: DEAŞ’a karşı mücadelede çok daha etkili strateji ile iş birliği yapacağımızı tüm muhataplarım görüşmelerimizde bize söyledi, bundan da şüphemiz yok. Biz de buna hazırız. Yeni ABD yönetimi hassasiyetlerimizi çok iyi anladı.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

‘Kıbrıs konusunda Türkiye’ye yönelik eleştiri yöneltecek en son ülkenin Yunanistan olması gerekiyor. Kıbrıs konusunda hiçbir ülke ya da kurum, Türkiye’ye yönelik eleştiri getiremez. Türkiye, bir eleştiriyi hak etmiyor. KKTC çok hassas konularda olgun bir tutum sergiledi ama karşı taraf hazırlıksız geldi. Görüşmelerde bir kez izin istedi, masadan kalktı, ikincisinde ise masadan kaçtı.”