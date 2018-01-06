İkili anlaşma tepkisi: Sen uygulamazsan bizi de bağlamaz
Adli yardım, suçluların iadesi gibi ikili anlaşmaların yanı sıra uluslar arası hukukun gereklerini de yerine getirmeyen ABD’ye, tepkiler devam ediyor.
- STAR ANKARA
- TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu eski Başkanı Reşat Petek: Uluslar arası hukukun iç hukukta olduğu gibi doğrudan doğruya yaptırımlarını bir ülke tayin etmez. Uluslar arası hukukun ve ülkeler arasındaki ikili anlaşmaların uygulanmasını siyaset sağlar. Onun için de dış politikada bilinen bir ilke karşılıklılık ilkesidir. Bir ülke uluslar arası anlaşmalara olsun, ikili anlaşmalara olsun uyduğu ve uyguladığı oranda o anlaşmanın tarafı olan ülkeler de bunu uygularlar. Özetle ‘sen uygularsan ben de uygularım, sen uygulamazsan beni de bağlamaz’ anlamına gelecek bir yaklaşım zorunlu hale geliyor. İkili anlaşma hükümlerine imza atan ülkelerden biri kaale almıyor, uygulamıyorsa, tek başına beni bağlar diye bir hareket diplomaside yok. Mütekabiliyet burada son derece önemli.
- Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Yrd.Doç.Emir Kaya: ABD ile Türkiye’nin hukuki ilişkisinin zirvesi NATO’dur. Cumhurbaşkanı yavaş yavaş uyarılarının dozunu arttırıp işi NATO’dan çekilme noktasına kadar götürecek gibi görünüyor.
TÜRKİYE KENDİ HUKUKUNU İŞLETİR
- AK Partili Ramazan Can: Erdoğan’ın dikkat çektiği anlaşmalar, ABD ile Türkiye’nin ortak imza koyduğu uluslar arası sözleşmelerin yanı sıra suçluların iadesi gibi yargılama anlaşmalarını kapsar. Bağlayıcı hükümleri bertaraf ederek, uluslar arası hukuktan kaynaklanan hükümleri bertaraf ediyor. Mütekabiliyet esas olduğuna göre Türkiye de bu konuda kendi hukukunu koruyacaktır. Amerika, anlaşmayı bertaraf ettiğine göre anlaşmalar hükümsüz kalmıştır.
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