İlber Ortaylı: ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Habertürk TV'ye konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.

Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' yorumunu yaptı.