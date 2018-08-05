Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İlber Ortaylı: ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin; 'İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz' yorumunu yaptı

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Habertürk TV'ye konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.

Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' yorumunu yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA