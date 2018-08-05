İlber Ortaylı: ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin; 'İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz' yorumunu yaptı
Habertürk TV'ye konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.
Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' yorumunu yaptı.
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