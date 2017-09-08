İlçe başkanları mülakata alınacak

Bir yandan devam etmeyecek ilçe başkanlarını belirleyen parti yönetimi, diğer yandan da göreve yeni getirilecek isimlerle ilgili de sona gelindi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bu ay boyunca, göreve gelebilecek 100 isimle mülakat yapacak. İlçe başkanlığı seçimlerinde aday olacak isimler mülakat sonucunda kesinleştirilecek.



HER BÖLGE İÇİN AYRI



AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda da değerlendirildi. İlçe kongrelerinin başlamasından dolayı, il başkanlarından önce ilçe başkanlarıyla ilgili çalışmaya ağırlık veriliyor. Teşkilat Başkanlığı, değişimin yaşanacağı ilçelerle ilgili çalışmayı büyük oranda tamamladı. Bir daha aday olmayacak isimlerle ilgili tamamlanan çalışmanın ardından yerlerine getirileceklere yoğunlaşıldı.



Hem teşkilattaki partililerle yapılan görüşmeler, hem de kamuoyu araştırmalarıyla yerel ölçekte beğenilme durumlarına göre belirlenen 100 isimle mülakat yapılacak. Teşkilat başkanlığının gerçekleştirmeye başladığı mülakatlar Eylül ayı boyunca devam edecek. Böylece kongreleri yapılmaya başlanan ilçelerde de değişim gerçekleştirilirken, diğer yandan da mülakatlara devam edilerek tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde çalışma sürdürülecek.



İL BAŞKANLARI DA SIRADA



Değiştirilecek il başkanlarına, ilçe başkanlıklarına yönelik çalışma tamamlandıktan sonra daha yoğunlaşılacak. Şu anda belirlenen ve bir yandan istifasını veren, diğer yandan da bir dahaki kongrede aday olmayacağını duyuran il başkanlarının sayılarının, bu nedenle önümüzdeki günlerde daha belirgin şekilde ortaya çıkacağı belirtiliyor.