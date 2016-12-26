Başbakan Yıldırım: Ilgaz Tüneli o geceye şahittir

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, İstanbul’dan Ankara’ya giderken arkasından F-16 savaş uçaklarının ateş açması sonucu tehlike geçene kadar beklediği Ilgaz Tüneli’nin açılışını yaptı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılışını yaparak 139 yıllık hayali gerçekleştiren Yıldırım, şunları söyledi…

- DARBECİLERE DARBE: 1946’dan 2016’ya kadar ülkede 47 hükümet değişti. Normal şartlarda 17 hükümet olmalıydı. Güçlü siyasi irade ve tek başına iktidar olmayınca işler geriye gitti. Bunların içinde darbe hükümetleri de var. Darbeler bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü. AK Parti iktidarında 3 darbe girişimi oldu. Eğer koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik ama darbeciler milletin karşısına şapka çıkardılar. Darbecilere darbeyi yaptınız 15 Temmuz’da. İşte bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesinin en büyük şahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’dir. Bu tüneli açmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

- ERDOĞAN’A TEŞEKKÜRLER: Erdoğan, bu ülkeye sevdalı, ülke için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine, engellere karşı koydu. Onun ekibi olarak bizler, beraber olduk ve bu güzel eserleri ülkemize kazandırdık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza bu eserlerin kazandırılmasında gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum.

- GERİ DÖNDÜREMEZLER: Millete hizmet yolundan bizi kimse asla geri döndüremez. Sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız dağ yok, delemeyeceğimiz tünel yok, geçemeyeceğimiz vadi hiç yok.

- DİZE GETİREMEZLER: 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destan yollarımızı aydınlattı. Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk. Hiçbir güç, bu milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız, yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak Ilgaz Tüneli hem istiklalimizin hem geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu.

O DAĞDA BEN DE KALDIM