Ilıcalı'dan 'trafik terörü' AK Parti-MHP ittifakının konusu olsun önerisi

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu tarafından Afyonkarahisar'da, kendisinin de katıldığı "Sürücü Eğitimi Teknik Çalıştayı" düzenlendiğini belirtti.

Mustafa Ilıcalı, çalıştayda, mevcut mevzuat hükümleri ve bu çerçevede gerçekleştirilen, teorik ve direksiyon eğitimleri, sınavları, sürücü kurslarının içinde bulunduğu mevcut ekonomik durumun tespiti ve ihtiyaçları, sürücü eğitiminin ve sürücü kurslarının kurumsallaşması ve kalite standartlarının artırılması konularının ele alındığını aktardı.

Çalıştaya, sürücü eğitimi sektöründe faaliyet gösteren eğitimcilerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile trafik ve trafik güvenliği konusunda faaliyet gösteren vakıf, oda, dernekler ile üniversite temsilcisi akademisyenlerin katıldığını vurgulayan Ilıcalı, toplantıda sürücü kurslarının mevcut durumunun da görüşüldüğünü bildirdi.

"Her gün 20 kişi trafik kazasında ölüyor"

Çalıştayda trafik kazalarının maliyeti hakkında bilgi verdiğini anlatan Ilıcalı, 2016 yılında 7 bin 300 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bu rakamın, her gün 20 kişinin kaybedildiği anlamına geldiğine işaret etti.

AK Parti'li Ilıcalı, 2016 yılındaki trafik kazalarının ülkeye maliyetinin 39 milyar lira olduğuna vurgu yaparak, "Bu para ile yaklaşık maliyeti 16,7 milyar lira olan yeni bir Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolları, yaklaşık maliyeti 9,8 milyar lira olan yeni bir Yavuz Selim Köprüsü ve bağlantı yolları, yine ihale bedeli yaklaşık 10,5 milyar lira olan yeni bir Çanakkale Köprüsü yapmamız mümkündür." dedi.

Çalıştaya MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın da katıldığına değinen Ilıcalı, toplantıda yaptığı konuşmada, Günal'ı işaret ederek, "AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak, ne için kuruldu Mehmet Bey? Ülkemizin bekasını hedef alan terör örgütlerini yok etmek için kurulmadı mı? Her gün ortalama 20 vatandaşımızı kaybettiğimiz trafik kazaları da bir terör değil midir? Ülkemizin kanayan yarası haline gelen ve birçok bakanlığımızı ilgilendiren trafik terörünü de önlemek bu ittifak konusu değil midir?" dediğini aktardı.

Ilıcalı, "Benim önerim, terör odaklarını yok etmek için kurulan AK Parti-MHP ittifakı içerisinde trafik terörünün de ele alınması ve bir devlet projesi olarak bu önemli konunun çözüme kavuşturulmasıdır. Trafik terörü, AK Parti-MHP ittifakının konusu olmalıdır." diye konuştu.