Çelik: Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen Yunan yargısının kararıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada TürkYunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir" dedi.

Çelik, ''Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir.''