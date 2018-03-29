İlk Meclis’in 87 üyesi Osmanlı Meclisi’nden

Toplantının açılışını, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yaptı. Sohbetin oturum başkanlığını yapan eski TBMM Başkanı, AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Meclis Sohbetleri”nin geleneksel hale gelmesini temenni etti. Konuşmacılardan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak, “15 Temmuz’da gösterdiği fedakar çabayla, TBMM’nin Gazi Meclis hüviyetini devam ettirdiğini gördük” diye konuştu. Tarihin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Budak, Osmanlı’nın son dönem ricalinin yaptıklarını göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.

SEVR’E KARŞI ORTAK TEPKİ

Sevr taslağına o dönemde Ankara ve İstanbul’un verdiği yanıtların “temelde aynı şeyleri söylediğini” belirten Budak, “(O dönemde ‘Osmanlı’nın yaptıkları tamamen kötüdür; Ankara’nın yaptıkları tamamen iyidir) gibi bir tarih bakış açısı doğru değil. O dönemde Osmanlı hükümetlerinin, Damat Ferit hükümeti hariç, Anadolu’da Milli Mücadele’ye yardımlar yaptığını bilmekteyiz” dedi. Budak, son Osmanlı Mebusan Meclisinden 87 üyenin Birinci Mecliste de görev aldığını hatırlattı.

MECLİS’E SAHİP ÇIKTIK

Programın kapanış konuşmasını yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Meclis Sohbetleri”nin devam edeceğini; mayıs ayında ramazan dolayısıyla ara verileceğini bildirdi. 15 Temmuz akşamı Mecliste yaşananlarla ilgili hatırlatmalarda bulunan Kahraman, “Tankların yürüdüğü, bombaların atıldığı, helikopterlerin ateş açtığı ortam içerisinde geldik, Meclisimize sahip çıktık” diye konuştu.