İnce, 100 bin imza toplayıp Kılıçdaroğlu'nu tüzük değişikliğiyle köşeye sıkıştıracak

'KAYBEDEN İSTİFA ETSİN'

Muharrem İnce bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'ne parti tüzüğünün değiştirilmesi için teklif sunacağını belirterek, bunun için 100 bin CHP'linin imzasını toplayacağını söyledi. Partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki parkta bankın üzerine çıkarak konuşan CHP'li İnce, “Türkiye sürekli kaybeden bir muhalefete mahkum değildir. Kaybeden muhalefeti değiştireceğiz” dedi.

BİR HAFTA, 10 GÜN SÜRE VERDİ

İnce, “Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. Bir hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. Bir milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya” diye konuştu.

İMZA REZALETİ BİTECEK

Tüzük değişikliği için 3 önerisi bulunduğunu kaydeden Muharrem İnce şunları söyledi: “Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz.

İSTİFA ŞARTI GELECEK

Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi birinci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız.”

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu tüzük değişikliğiyle köşeye sıkıştıracak.