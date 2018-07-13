İnce ekibi kurultay için taahhütname topluyor

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yüzde 31, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin ise yüzde 22 oy alabilmesi üzerine başlayan ‘olağanüstü kurultay’ hareketliliği hızlanıyor. İnce’nin ‘çekil’ çağrısı yaptığı Kılıçdaroğlu’ndan ret cevabı alması üzerine harekete geçen parti içi muhalefet kurultay için gerekli olan 634 imzayı toplamaya çalışıyor. CHP’nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair “taahhütname” alıyor.

NOTER TASDİKLİ AŞAMA

Şimdiye kadar, aralarında İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman ve Afyonkarahisar’ın da bulunduğu bazı illerden delegeler, “değişimi destekledikleri” yönünde açıklama yaptı. Sürecin, gelecek günlerde, “noter tasdikli imza” aşamasına geçmesi bekleniyor. Muhalefet cephesinin, resmen harekete geçmek için Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce’nin talimatını beklediği ifade ediliyor. İnce’nin yakın ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların kısa sürede toplanacağını ileri sürüyor. Parti yönetimi ise İnce’nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor gözüyle bakıyor ve 24 Haziran seçimini “başarısızlık” olarak görmeyerek “yerel seçimlere kısa bir süre kala yapılan parti içi tartışmaların yersiz olduğu” görüşünü savunuyor.

634 DELEGE ARIYOR

CHP Tüzüğü’ne göre, olağanüstü kurultay için Mart 2018’de yapılan 19. Olağanüstü Kurultay’daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı imzası gerekiyor ancak bu kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor. Partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için İnce ve ekibinin son kurultay dikkate alındığında 634 civarında imzaya ihtiyacı bulunuyor. İmza toplama sürecinin, 15 gün içinde tamamlanarak Genel Merkeze iletilmesi kurultayın toplanması için yeterli oluyor. İmzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

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