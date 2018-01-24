İnce: Kılıçdaroğlu zorla imza topluyor
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 'Ben kendime mankafa dedirtmem' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Ben kendime mankafa dedirtmem" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.
"Kazananın değişmesi için kaybeden değişmeli"
2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu. (Kaynak: Hürriyet)
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