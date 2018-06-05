FETÖ'nün İnce tuzağı

Türkiye’nin Afrin operasyonuna ABD’nin engelleme çabalarına CHP de içeride engel olmak için türlü girişimlerde bulunmuştu. ABD’nin, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’nin sunduğu belge ve deliller konusunda köşeye sıkıştığı bir dönemde can simidi yine CHP’den geldi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önce “ABD’den usulünce istenmedi” iddiasını ortaya attı. Ardından Adalet Bakanlığı’ndaki belgeleri incelemek için görevlendirilen heyete FETÖ medyasının duayenleri arasında gösterilen Avukat Erol Aras’ı görevlendirdi. FETÖ ile geçmişte haşir neşir olmuş Aras’ın da heyette yer alması, “CHP’nin amacı iade dosyasını FETÖ’ye inceletmek mi” sorusunu gündeme getirdi.

ARAS KİMİN AVUKATI

CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan heyet, Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosundan iki hukukçu ile Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtti. Ancak heyetteki isimler soru işaretlerine yol açtı.

OBJEKTİFLİK KILIFI!

CHP’li Murat Emir, “Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır” dedi. CHP’li Emir, her ne kadar “objektif” olacaklarını iddia etse de, heyette Erol Aras’ın bulunması bu iddiayı pek doğrulamayan nitelikte. Aras, terör örgütünün yayın organlarının terörle mücadele kapsamında kapatılması sonrasında, örgütün amaçları doğrultusunda yayın yapan ve sonrasında kapatılan Can Erzincan TV’de sıklıkla yer alan bir isim. Erol Aras’ın heyette yer alması “ABD’ye gönderilen dosyayı FETÖ Ankara’da incelesin diye mi bu tartışma çıkartıldı” sorusunu akla getirdi.

ABD’DEN TELEFON

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ABD’den arandığını ve arayan kişinin FETÖ elebaşısının “usulüne aykırı” olarak iadesinin istendiğini ileri sürmüştü. İnce’yi kimin aradığı hala bilinmezken, bu iddia üzerine Adalet Bakanlığı ise iade dosyasının incelemesi için izin vermişti.

ZAAFA MI İSTENİYOR?

Muharrem İnce ve CHP bildirgesinde, FETÖ ile mücadele konusunda kesin ve net bir söylem geliştirmemeleri, tam aksine FETÖ medyası ile yakın ilişkide bir ismin heyette yer alması “FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratan bir yaklaşım” olarak da değerlendirildi. CHP’nin seçim bildirgesinde Türkiye’nin yaklaşık 35 yıldır mücadele ettiği terör örgütü PKK, 15 Temmuz darbe girişimi ile faaliyetlerini açıktan yürüten FETÖ’nün adı yer almıyor.