İnce'nin adaylığında 'Mükerrer imza' iddiası var
CHP kurultayında büyük tartışma. CHP’nin 36. Olağan Kongresi’nde “Mükerrer İmza” krizi ortaya çıktı.
Kongrede Muharrem İnce’nin adaylığında “Mükerrer” iddiası ortaya atıldı. Başkanlık divanının yaptığı incelemede 2 delegenin imzasının geri çektiği 49 delegenin de mükerrer imza attığı iddia edildi. Eğer mükerrer imzalar geçersiz sayılırsa Muharrem İnce’nin aldığı delege sayısı 114’e düşüyor. Başkanlık yarışı için 127 delegenin imza desteği gerekiyor.
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