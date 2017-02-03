Grup Başkanvekili İnceöz'den 'haberleşme giderleri' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, haberleşme giderlerinde sınırsız harcama imkanı olmasına rağmen kamu kaynaklarının israf edilmemesi için son derece titiz ve hassas davranan bir milletvekili ve grup başkanvekili olduğunu söyledi.

İnceöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderinin ortaya çıkmasının ardından, milletvekili ödeneklerinin kullanımıyla ilgili kamuoyuna yansıyan listenin yalan yanlış bilgiler içerdiğini belirtti.

Milletvekili haberleşme ödeneğinin sorumsuzca kullanılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan İnceöz, şöyle konuştu:

"Basın yoluyla kamuoyuna sunulan 'İlk 10 milletvekilinin haberleşme giderleri' şeklindeki listede adım yer almaktadır ve bu liste doğruyu yansıtmamaktadır. Sınırsız harcama imkanı olmasına rağmen kamu kaynaklarının israf edilmemesi için son derece titiz ve hassas davranan milletvekili ve grup başkanvekiliyim.

Haberleşme ödenekleri konusunda, milletvekillerinin iki maaş tutarını geçmeyecek şekilde, bizim ise sınırsız harcama imkanı olmasına rağmen harcamalarımıza bakıldığında bu hassasiyetimiz açıkça gözlenecektir. Tamamen yanlış bilgilerle kamuoyuna sunulan bu harcama listesi, habercilik adına üzüntü vericidir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."

İnceöz, doğru olan milletvekili haberleşme giderleri listesinin TBMM Başkanlığında bulunduğunu ve bu listede kendisinin, yıllık (2016 yılı) 11 bin 776 bin lira ile 264. sırada yer aldığını kaydetti.