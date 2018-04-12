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İngiliz basınından iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz Donanmasına ait denizaltılar Suriye’ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için füze atım menzili içine hareket etti.

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İngiltere’de yayınlanan Daily Telegraph’ın haberine göre İngiliz Donanmasına ait denizaltıların Suriye’ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için füze atım menzili içine hareket ettiği kaydedildi. Gazete emrin İngiltere Başbakanı Theresa May’den geldiğini ve bakanları olası bir müdahalede İngiltere’nin tutumunu tartışmak üzere görüşmeye çağırdığını bildirdi. May’in kabineden olası bir müdahalede ABD ile hareket için onay almasına kesin gözüyle bakılırken, son karardan evvel ABD ve Fransa ile tekrar görüşmelerin yapılacağı ifade edildi. 

Cumartesi günü Suriye’de gerçekleşen kimyasal silah saldırısından sonra May “Bütün göstergeler Suriye rejiminin sorumlu olduğunu gösteriyor” demişti. 

Bölgede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve rejimin kimyasal silah kullanılması konusunda cezalandırılması ile ilgili hareket artarken, rejime bağlı hava ve kara güçleri muhtemel hedef olan üslerden ayrılıyor. 

Gazetenin haberi ABD Başkanı Donald Trump’ın erken saatlerde attığı füze saldırısı için hazırlanın mesajından sonra geldi.

ABD, 2017’de Khan Sheikoun’da gerçekleşen sarin gazı saldırısı sonrası kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Tomahawk füzeleri ile Suriye rejimine saldırmıştı. 

Ayrıca, Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki filoya katılması için fırkateyn göndereceği kaydedildi.

 

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