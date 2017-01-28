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İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

  • İHA, AA
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Arslanlı Yol'dan yürüyen May'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diğer yetkililer eşlik etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne "Modern Türkiye'nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim." satırlarını yazdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
 
İngiltere Başbakanı Theresa May, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
 

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